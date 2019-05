La tournée des Spice Girls tourne au fiasco

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y — Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) 24 mai 2019

Les Spice Girls ont débuté une tournée dans treize villes d’Irlande, du Pays de Galles, d’Angleterre et d’Écosse. Mais le premier concert d'Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B. et Melanie C, vendredi dernier à Dublin, ne s'est pas déroulé comme prévu. En effet, en raison d'un son mal réglé, certains spectateurs n'arrivaient pas à entendre les Spice Girls chanter... ni même parler quand elles s'adressaient au public.

Devant les nombreuses réactions négatives, Mel B a reconnu qu’il y avait eu des problèmes de son. Mais lors du deuxième concert à Cardiff, lundi soir, le son s’est révélé être aussi mauvais. Certains fans, qui avaient payé 100 euros pour assister au concert, demandent à être remboursés.

Be great if someone could tell the sound people at Spice Girls that the audience can't hear them... #spicegirls #spiceworld #crokepark still great to see the girls in action. — Rachel D (@bookgeek90) 24 mai 2019

Stand 311. Sound crazy. Not the vocals...even speaking part Ridiculous. Such a shame. — James (@james_8712) 24 mai 2019

Okay so @spicegirls was so much fun however the sound was atrocious and you could not hear what they actually said! So disappointing when you pay soo much for a once in a life time opportunity — Champagne&Lemonade (@LemonadeLifeox) 27 mai 2019