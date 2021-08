Barbra Streisand aurait voulu Will Smith et Beyoncé

«Au début quand j'ai entendu parler d'un remake du film, ce devait être Will Smith et Beyoncé, et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant», a confié Barbra Streisand, dans l'émission australienne «The Sunday Project». La femme de Jay-Z avait d'ailleurs donné son accord et devait être dirigée par Clint Eastwood.

«J’ai été surprise quand j’ai vu à quel point ça ressemblait à la version dans laquelle j’ai joué en 1976», a-t-elle déclaré, visiblement déçue par la version proposée par Bradley Cooper et Lady Gaga.

Certes le film a plu au public, engrangé des millions de dollars et a été récompensé par l'Oscar de la meilleure chanson originale mais «le succès m’intéresse bien moins que l’originalité», a rétorqué sèchement celle qui a fêté ses 79 ans, le 24 avril dernier.

