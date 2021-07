Ce papy rappeur de 79 ans fait un joli buzz

Son masque est un mélange entre celui de Freddy Krueger et du Père Fouras. Sa voix est volontairement chevrotante. Et pourtant, Sonny Blvck est adoubé par des poids lourds du rap français, Soso Maness en tête. Le Marseillais a invité ce faux papy de 79 ans à faire un freestyle dans une émission radio qui lui était consacrée. Depuis sa publication mi-juin 2021 sur YouTube, la séquence fait le buzz. Pour l’heure, on ignore qui se cache sous ce masque.

Dans une vidéo de présentation de mars dernier, on apprend que le personnage de Sonny Blvck, ex-gangster repenti dans la musique, vient de Cefalu, en Sicile, et qu’il a très tôt côtoyé le milieu du banditisme: «J’ai mené une vie de toute noirceur dans les coins les plus lugubres et macabres d’Italie. J’avais besoin de changer de pays. J’ai essayé la France où j’ai rencontré une équipe de têtes brûlées comme on n’en voit plus». «Ses titres caustiques et ses clips expressifs mélangent dérision et rap actuel. Ils laissent planer un doute sur son âge. Il s’approche plus des 20 ans que des 80. Il semble être la nouvelle supercherie du rap», a résumé le média en ligne Konbini. En tout cas, l’artiste a déjà sorti sept clips, dont «Mazal Tov» lundi 28 juin, qui cumulent 100 000 vues.

(L'essentiel/Fabien Eckert)