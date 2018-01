Les Black Eyed Peas prêts à sortir de nombreux titres

Plus les semaines avancent, plus le retour de Black Eyed Peas, sans Fergie, se précise. «Ces derniers temps, nous avons écrit quelques chansons. Enfin, on a plus de cent titres», a lâché le trio dans un long entretien accordé à Rolling Stone.

Sur le retour au hip-hop des débuts du groupe, les hommes ont assuré qu'il s'agissait presque d'une nécessité: «On a accompli tout ce dont on rêvait dans l'industrie: des hits, des Grammies, jouer au Super Bowl ou à la Coupe du Monde. Là, on doit redescendre sur terre». Ce changement de cap n'a pas plu au label du combo: «Il nous a dit: "On veut un supergrand retour, une explosion. Vous êtes un immense groupe de pop". On a répondu que ça, on l'avait déjà fait».

(L'essentiel/fec)