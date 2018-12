Sa chanson de Noël entre dans l'histoire

La chanson écrite par la diva américaine de 48 ans et le producteur brésilien Walter Afanasieff a une nouvelle fois fait un carton monstrueux pendant les fêtes. À l'échelle mondiale, «All I Want for Christmas Is You» est devenu le lundi 24 décembre 2018 le morceau le plus streamé de tous les temps en un seul jour sur Spotify. Il a été écouté à plus de 10,8 millions de reprises!

Depuis sa sortie, en novembre 1994, le tube a déjà rapporté à ses deux auteurs plus de 56,6 millions d'euros. Une jolie somme, surtout si l'on pense que Mariah Carey et Walter Afanasieff l'ont écrit en seulement une quinzaine de minutes. «On est très loin du «Lac des cygnes». Ce single ne possède pas beaucoup de changements d'accords. C'est d'ailleurs sans doute sa simplicité qui a fait qu'il soit devenu aussi populaire», a expliqué Afanasieff à «Billboard».

Pour l'anecdote, à l'époque, Mariah Carey n'avait pas spécialement envie d'enregistrer une chanson de Noël. Elle trouvait que c'était complétement has-been. La diva a été convaincue de le faire par sa maison de disques qui voulait ainsi la présenter sous un autre visage que celui d'une pop-star. L'enregistrement de «All I Want for Christmas Is You» s'est déroulé à New York en plein été. «C'était au mois d'août et c'était surréaliste. Nous avons d'ailleurs dû faire installer des arbres de Noël et des guirlandes lumineuses dans le studio pour être dans l'ambiance», s'est souvenu Afanasieff.

Mariah Carey «All I Want For Christmas Is You»

(L'essentiel)