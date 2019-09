Le son de Los Angeles va résonner à l'Atelier

Aux côtés du regretté Nipsey Hustle, son pote avec qui il s'était associé pour les hits «FDT (Fuck Donald Trump)» et «Last Time That I Checc'd», YG est une figure de la nouvelle scène du rap californien. Sirènes et basses lourdes, histoires de rue et poses «gangsta», le rappeur a réussi à remettre au goût du jour les codes du son «West Coast» des nineties.

Depuis le carton de son premier album «Still Krazy» en 2014, porté par des hits comme «My Nigga» ou «Who Do You Love?» avec Drake, l'artiste de 29 ans n'a cessé de confirmer, plaçant systématiquement ses quatre autres opus, dont le récent «4Real 4Real», dans le top 10 du Billboard.

En vente dès lundi 9 septembre

Aux côtés du natif de Compton, on retrouvera un autre rappeur de Los Angeles, mais aussi chanteur R'nB, Ty Dolla $ign. Auteur de trois albums studios dont le récent «Mih Ty» avec Jeremih, l'artiste de 34 ans est un spécialiste des collaborations, à l'image de ses hits «Or Nah» ou de «Sucker For Pain» sur la BO de «Suicide Squad». YG et Ty Dolla $ign ont notamment collaboré sur «Toot It and Boot It» ou «Ex».

Les billets seront en vente sur le site Internet de l'Atelier, à partir du lundi 9 septembre, à 10 heures.

