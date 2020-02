Tame Impala, la lente mais certaine ascension

Qu'il semble loin le temps où Tame Impala se produisait en fin d'après-midi dans la chaleur de Roeser, au Rock-A-Field. C'était en 2013, et le groupe australien n'était à l'époque qu'un trésor caché, connu des initiés. Deux ans plus tard, Kevin Parker sortait «Currents», album majeur des années 2010 et merveille empreinte de mélancolie.

L'impact de l'album a été tel sur le monde de la musique que le projet musical porté par Kevin Parker s'est imposé comme le groupe référence en matière de pop-rock psychédélique, profitant, il est vrai, de l'effondrement progressif dans les charts des stars du registre.

Plus qu'une référence, Tame Impala est même devenu l'incarnation du cross-genre devenant une poule aux œufs d'or pour les artistes hip-hop et R&B en quête de variété musicale. Kanye West a fait appel à Kevin Parker, sans oublier Travis Scott sur le fameux «Skeletons», Kali Uchis et bien entendu Rihanna. La reprise de «Same Person, Same old Mistakes» sur son album «Anti» a marqué les esprits et fait entrer Kevin Parker dans la cour des grands.

Des grands anonymes diront les plus taquins, la crinière blonde de l'Australien ne se distinguant pas particulièrement au milieu des superstars de la musique. Mais l'influence est bien là. Il aurait pu saisir la balle au bond en enchaînant directement avec un succès planétaire. Mais au lieu de ça, Parker a peaufiné son art dans son coin, entre Los Angeles et son Australie natale, dévoilant quelques singles au passage.

Sa lente ascension l'a amené en tête d'affiche de Coachella, en 2019, pour deux shows hypnotiques restés dans les annales. À la fin de l'année dernière, l'annonce du nouvel album «The Slow Rush» est finalement tombée: le 14 février 2020, une jolie date pour célébrer l'amour de la musique. Sur le disque en question pas d'invités, mais une magie qui opère toujours et qui pourrait bien faire des années 2020 la décennie de Tame Impala. Tout en haut de l'affiche cette fois...

(Thomas Holzer/L'essentiel)