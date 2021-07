De la gloire à la perte de sa meilleure amie

Depuis 2019, la jeune artiste au timbre et aux looks si particuliers ne cesse d’affoler les statistiques. Surtout grâce à «Dance Monkey», single qui l’a propulsée au firmament des charts mondiaux. Rien que sur Spotify, il avoisine les 2,3 milliards d’écoutes et a fait de Tones and I l’artiste féminine parmi les plus streamées. C’est donc peu dire qu’à 21 ans, elle était attendue avec son premier album «Welcome To The Madhouse» sorti le 16 juillet.

Sur les quatorze morceaux de ce disque - elle les a tous écrits et produits - l’Australienne y raconte sa vie: de sa jeunesse comme musicienne de rue à Byron Bay, en passant par son ascension musicale à la perte de sa meilleure amie. «Cet album, ce sont des montagnes russes émotionnelles. Il reflète les mondes en constante fluctuation qui sont en moi. Certaines chansons me font rire, d’autres pleurer», a résumé Tones and I.

La chanteuse a précisé que certains titres avaient été écrits bien avant «Dance Monkey»: «Ils traitent de l’indécision de savoir si la musique de rue est vraiment faite pour moi.» Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de thème récurrent ou de fil rouge dans son disque. «Il faut prendre chaque chanson comme une œuvre unique qui est le miroir de mes sentiments le jour où je l’ai créée.»

Tones and I a annoncé une tournée nord-américaine dès le 2 mars 2022.

(L'essentiel/Fabien Eckert)