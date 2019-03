«Sublimer la musique par les images»

«L’essentiel»: En septembre dernier, vous étiez contraint d’annuler votre show à la Rockhal après une blessure aux cervicales. Comment ça va depuis?

Frah (chanteur): En fait, ça n’a pas beaucoup bougé, je devrais peut-être me faire opérer. J’ai deux cervicales qui ont bougé après une chute, et qui rentrent dans la moelle épinière. J’ai des consignes de mouvements à éviter.

Est-ce que vous appréhendez davantage en entrant sur scène?

Un peu. J’ai des symptômes physiques. Après avoir l’aval des neurochirurgiens, on a pu faire neuf dates à la Cigale. J’étais attaché avec une chaîne, on avait trouvé un jeu de scène un peu SM pour que que je ne bouge pas trop.

Vous êtes en pleine tournée des Zéniths. Comment cela se passe-t-il?

On a déjà fait six ou sept Zéniths. Je dois juste faire un bilan tous les jours.

Vous passez beaucoup de temps sur la route. Comment le gérez-vous?

Nous passons du temps dans le tour bus. Nous y faisons des chansons, c’est un pré-travail pour la suite.

Profitez-vous d’être sur la route pour composer de nouveaux morceaux ou vous préférez être en studio?

On a beaucoup évolué là-dessus. Avant, on enregistrait sur la route et le disque était prêt à la fin de la tournée. On n’allait pas dans des studios, on enregistrait les batteries pendant les balances. Pour «The Evol’», on s’est forcés à se poser en studio, sans penser à repartir. Cela nous a permis de changer d’avis, d’avoir d’autres inspirations.

Prévoyez-vous un peu de repos à la fin de la tournée ou ce n’est pas votre genre?

Accessoirement, même si on ne sait pas trop ce qu’on va faire ensuite. Mais nous nous sommes bien organisés entre nous, pour que le travail soit bien réparti. Après, il nous faut des vacances pour penser à autre chose et éviter le burn-out.

Chacune de vos prestations au Grand-Duché avait impressionné. À quoi peuvent s’attendre vos fans cette fois?

On essaye de créer une confusion entre la scène réelle et les écrans. Nous avons beaucoup travaillé sur cet effet d’optique. Nous voulons proposer autre chose que seulement des musiciens qui jouent, et sublimer la chanson par les images, créer un environnement réel qui plonge le spectateur dans un monde imaginaire.

Vous vous êtes distingué aux Victoires de la musique. Vous êtes des artistes engagés.

Nous étions à nouveau nommé sans rien remporter, et nous avions envie d’y aller pour envoyer un message aux artistes. Nous avons un projet, «The Freaks», que nous faisons grandir. Les artistes ne doivent pas seulement aider les associations, mais contribuer à changer l’ADN. Il faut commencer à vivre différemment. Nous avons travaillé depuis trois ans sur une liste de comportements ultra efficaces et accessibles.

