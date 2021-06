Depuis sa planète, Doja Cat envoie sa bande-​​son de l'été

Nommée trois fois lors des derniers Grammy Awards, en mars, Doja Cat est repartie les mains vides. Qu'importe, la rappeuse de 25 ans s'est rattrapée à l'occasion des derniers Billboard Music Awards, et est plus que jamais déterminée à consolider sa place dans le «game». Et cela passe par la sortie de son troisième album studio, «Planet Her», dévoilé vendredi dernier.

Toujours 4e du Billboard Hot 100 deux mois et demi après sa sortie, carton dans le monde entier, le single «Kiss Me More», avec SZA, avait mis le projet en orbite. Le coquin «Need To Know» a suivi début juin, avant que l'Américaine ne dévoile vendredi le clip de «You Right», avec The Weeknd.

À l'image du clip de «Need To Know», la musique de Doja Cat est pop, colorée et brasse les influences. Rap, pop, R'nB, afropop ou dancehall: rien n'est de trop pour Doja Cat. Une ouverture que certains qualifieront d'opportunisme. Mais la Californienne ne s'en soucie guère, et depuis sa planète, elle nous envoie quatorze morceaux (19 en version Deluxe) dont plusieurs feront partie de la bande-son de l'été.

En plus de SZA ou The Weeknd, on croise également sur le disque Young Thug («Payday»), Ariana Grande («I Don't Do Drugs») ou JID sur l'efficace «Options».

(L'essentiel/ Cédric Botzung)