Des classiques pop pour oreilles vierges

Début août 2020, «In The Air Tonight» de Phil Collins s’est hissé jusqu’à la 2e place des téléchargements sur Apple Music aux États-Unis. Pourtant ce titre n’est pas nouveau: il est le premier single solo du Britannique, sorti en 1981. S’il est à nouveau à la mode, c’est grâce à Tim et Fred Williams. Les jumeaux américains, 22 ans, se sont filmés lorsqu’ils écoutaient pour la toute première fois le tube de l’ex-membre de Genesis. La vidéo de leurs réactions, notamment leur surprise lors du break de batterie, est devenue virale. Rien que sur YouTube, elle a été regardée plus de 4,5 millions de fois en moins de deux semaines.

Cela fait une année que les youtubeurs aux 450 000 abonnés publient sur la Toile leurs premières écoutes d’anciens classiques, comme celle de «Jolene» de Dolly Parton (1973) qui a aussi buzzé. «Notre chaîne a du succès parce qu’on est jeunes et Noirs et que les gens ne s’attendent pas à ce que nous écoutions ce type de musique», ont-ils expliqué à CNN. À la question de savoir s’ils n’ont réellement jamais entendu les morceaux avant de les découvrir, ils sont formels: «Jamais! Nous avons grandi en écoutant exclusivement du hip-hop».

(L'essentiel/Julien Delafontaine)