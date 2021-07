«Ce sentiment-​​là m'avait beaucoup manqué»

Selah Sue



Concert ce samedi, à 20h, au parc thermal de Mondorf-les-Bains. Les entrées sont à 42 euros et disponibles sur le site de L'atelier

«L’essentiel»: Vous êtes de retour avec «Free Fall», un nouveau morceau gorgé de groove, de soul, de funk et de jazz.

Selah Sue: Oui, ça fait du bien, même si c’est un peu flippant de ressortir quelque chose de nouveau. Mais c’est une musique sincère, donc je n’ai rien à craindre.

La suite sera-t-elle dans cette veine?

Ce sera très éclectique, chaque morceau a une personnalité différente. Durant cette période, j’ai eu du temps pour exprimer cela, avec, au cœur, découvrir qui nous sommes réellement, et l’accepter. C’est cela qu’aborde «Free Fall».

Vous aviez sorti un EP l’an dernier, «Bedroom», inspiré par vos enfants et par le fait d’être mère. Était-ce votre projet le plus personnel?

Oui, bien sûr. J’avais donné naissance à mes deux enfants et j’étais remplie d’amour et heureuse. J’ai tout écrit dans ma chambre, sur mon lit, avec mon bébé à côté de moi. C’est pourquoi cette musique est calme, je ne voulais pas chanter trop fort et le réveiller (rires). C’était rythmé par la vie de maman. Mais le prochain disque reflétera également les autres facettes de ma personne.

Où en est-il?

Le nouvel album est quasiment terminé. Il reste à trouver le bon moment pour le sortir, je pense que ce sera au début de l’année prochaine.

L’avez-vous également co-produit, comme le EP?

Oui, j’en ai produit une bonne partie, avec un producteur américain. Il était le producteur, et nous avons travaillé à distance. Ça s’est bien passé, nous avons eu une bonne connexion.

Vous disiez avoir besoin d’une pause juste avant la pandémie. Comment avez-vous vécu cette période?

De manière générale, ça a été un peu flippant, car mon père a eu le Covid et il a été dans le coma. Il va mieux maintenant. Mais la période s’est aussi avérée très créative. Je suis beaucoup restée à la maison et j’ai pu composer. Une période calme et intéressante.

Une façon de rester connectée avec les fans.

Oui, après les «Bedroom Sessions», j’ai laissé un nouveau concept, «Express Yourself Sessions». Les gens peuvent m’envoyer des messages sur mes réseaux sociaux pour dire comment ils se sentent. J’écoute les messages et j’y réponds.

Comment vous sentez-vous actuellement?

Je me sens bien, en bonne santé et entourée de ma famille. Mais c’est aussi assez stressant de réintégrer le monde extérieur, pour être honnête. J’étais habituée à la vie confinée, et le changement n’est pas évident. Mais je vais m’y faire.

Vous êtes de retour au Luxembourg.

Oui, ça va être très chouette, de revoir les gens à nouveau, sans masques. Profiter de la musique dans un joli lieu, avec de nouveaux musiciens et de nouvelles chansons. Je chante avec un chœur de trois femmes aux voix puissantes. Ce sera une belle expérience. Juste avant, nous avons joué dans un festival jazz aux Pays-Bas.

Jouer sur scène vous avait-il manqué?

Oui, ce sentiment m’a beaucoup manqué, j’ai hâte! La vidéo de «Free Fall» était une façon de se reconnecter, avec beaucoup de musiciens et de techniciens sur le plateau.

D’autres shows sont-ils prévus cet été?

Oui, nous jouerons en France, en Belgique, en Suisse. Un bel été!

(Recueilli par Cédric Botzung)