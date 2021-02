Bob Sinclar reprend du Pagny à la sauce Covid-​​19

On connaissait Bob Sinclar, le DJ. On ne connaissait en revanche pas encore Bob Sinclar, le chanteur. C’est pourtant bien en chantant que le Parisien de 51 ans, auteur des tubes «Gym Tonic», «I Feel For You», «Love Generation» ou encore «World, Hold On», s’est illustré sur une reprise de «Ma liberté de penser» de Florent Pagny.

Dans cette courte vidéo (moins d’une minute) postée sur les réseaux sociaux le jeudi 4 février 2021, Bob Sinclar y clame, avec humour, son ras-le-bol des règles sanitaires, des tests PCR et de la situation en général. «Trop d’interdits, trop de PCR, ras-le-bol du bal masqué», «Je veux bien vendre mon âme au diable, avec lui on serait vacciné» sont parmi ses sorties. Et de conclure, en guise de clin d’œil à la chanson originale publiée en 2003: «Mais vous n’aurez pas, ma liberté de danser».

