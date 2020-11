The Weeknd s'en prend aux Grammys «corrompus»

The Weeknd ne décolère pas depuis qu’il a découvert qu’il n’avait reçu aucune nomination pour les prochains Grammy Awards qui auront lieu le 1er février à Los Angeles. Pourtant, cette année le chanteur a sorti son quatrième album, «After Hours» et son single «Blinding Lights» fait un véritable carton. Ressentant cet affront comme une véritable injustice, il s’est lâché sur Twitter. «Les Grammys restent corrompus. Vous me devez de la transparence à moi, mes fans et à l’industrie…», a-t-il écrit, mercredi.

D’après TMZ, le fait que The Weeknd assurera la mi-temps du Super Bowl, ayant lieu à une semaine après les Grammy Awards, pourrait expliquer pourquoi il a été snobé par la prestigieuse cérémonie musicale. Or, il n’en est rien. Les nominations avaient été validées bien avant de savoir que la star participerait à l’événement sportif.

Face à la colère du Canadien de 30 ans, le président des Grammys, Harvey Mason Jr., a déclaré sur le site du magazine «Rolling Stone»: «Nous comprenons que The Weeknd soit déçu de n’avoir aucune nomination. J’en ai été surpris et je comprends ce qu’il ressent. Sa musique a été excellente cette année et nous aurions aimé l’avoir sur la scène des Grammy Awards. Malheureusement, chaque année il y a de moins en moins de nominations pour le nombre d’artistes qui mériteraient d’être récompensés.»

(L'essentiel/lja)