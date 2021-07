Rihanna et ASAP Rocky ont tourné un clip ensemble

On dit parfois que mélanger amour et travail n’est pas une bonne idée. Visiblement, Rihanna et ASAP Rocky n’en ont cure. Les deux artistes, qui ont officialisé leur relation en mai 2021 après plusieurs mois de rumeurs dans les médias, ont été photographiés et filmés très complices et plus amoureux que jamais sur le tournage d’un clip durant le week-end des 10 et 11 juillet 2021, à New York.

Et, forcément, tout le monde se demande maintenant si la chanteuse de 33 ans et le rappeur de 32 ans ont enregistré un titre ensemble. D’autant plus que le couple a été vu en train de se rendre dans un studio d’enregistrement le mercredi 7 juillet 2021. Il semble cependant plus probable qu’ASAP Rocky ait simplement décidé d’inviter sa belle à figurer dans une vidéo qui accompagnera un morceau de «All Smiles», son prochain album.

Quant au futur disque de Rihanna, «R9», il se fait toujours attendre.

