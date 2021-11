«Le coronavirus? C'était le sixième membre du groupe»

«Balthazar», mardi 23 novembre, à 19h, à l'Atelier.

L'essentiel: Comment vivez-vous ce retour sur scène?

Maarten Devoldere, Balthazar: Avec joie et bonheur! Je crois que nous avons pris tous ces moments pour acquis et que le confinement nous a rappelé que c’était un privilège de faire de la musique. Nous avons le plus beau métier du monde, et nous nous réjouissons de ressentir l’énergie de la foule. Et je sens qu’il y a quelque chose de différent, de plus rafraîchissant. Ce n’est que le début de la tournée, mais c’est cool!

Le nouvel album «Sand» est arrivé assez vite...

Pour tout vous dire, nous avons écrit les morceaux en tournée. On voulait se rendre en studio pour les enregistrer mais le confirment est intervenu, ce qui nous a obligés à travailler à distance. Ce n’était pas évident, mais cela nous a permis de développer de nouvelles idées, un nouveau son. Au final, le confinement nous a poussés dans nos retranchements et nous a amenés à être créatifs. Souvent je dis que le coronavirus a été le sixième membre du groupe (rires).

Quelles ont été vos inspirations?

Je crois que ce disque est plus groovy, plus soulful. Nous avons écouté beaucoup de soul et de «black music» en général. Des artistes comme Curtis Mayfield par exemple. Pour le reste, nous n’avons pas écouté beaucoup de titres récents. À part Nick Cave, je suis un grand fan!

Faut-il toujours proposer de nouveaux concepts?

Faire un album différent? Cela arrive automatiquement. On entend une nouveauté à la radio, cela nous inspire et nous donne envie d’essayer de nouvelles choses. Mais ce n’est pas quelque chose que nous calculons. On se lance dans un nouveau projet et on voit où cela nous mène…

Vous êtes bien établis en Europe, et chantez en anglais. Pourquoi ne pas viser le marché américain?

Il y a eu quelques dates aux États-Unis mais, il faudrait tourner la moitié de l’année pour pouvoir percer là-bas. Cela ne nous branche pas. On préfère se concentrer sur l’Europe.

Allez-vous participer à de grands festivals en 2022?

C’est prévu, mais je ne peux pas encore vous confirmer lesquels. J’espère en tout cas!

Quel futur pour Balthazar?

Continuer à faire des albums, les partager avec les gens. On s’amuse tellement en tant que groupe! Des rêves? En réalité, nous n’en avons pas tant que cela. Nous sommes déjà allés au-delà de nos espérances. Notre carrière est une réussite et nous n’avons pas de but précis à atteindre. La vie est belle, il faut apprendre à être heureux avec ce que l’on a.

(Recueilli par Thomas Holzer/L'essentiel)