Coachella reporté? Elon Musk se moque... et le paie

Coachella sera-t-il la prochaine victime du coronavirus? D'après les sites spécialisés américains, il n'est même plus question d'organiser le festival en avril, comme cela était prévu. Les organisateurs planchent actuellement sur un report de 6 mois. L'édition 2020 se déroulerait ainsi du 9 au 11 et du 16 au 18 octobre.

Une indiscrétion qui a provoqué une chute vertigineuse des prix des billets à la revente, et une agitation sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son commentaire. Jamais le dernier lorsqu'il s'agit de partager son ressenti, Elon Musk en a profité pour tancer un festival plus vraiment à son goût, sur Twitter...

«Coachella devrait reporter son propre festival, jusqu'à ce qu'il arrête d'être mauvais». Une punchline en bonne et due forme suivie d'une explication de texte: «C'était bien il y a cinq ou six ans quand tu pouvais flâner et découvrir des groupes moins connus. Tous ces sponsors ont tué la vibe». Un argument valable, mais qui sonne un brin osé dans la bouche d'un des businessman les plus en vue dans le monde.

Coachella should postpone itself until it stops sucking — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Le community manager de Goldenvoice, l'organisateur de l'événement, ne l'a d'ailleurs pas raté en postant une photo du set de Jaden Smith, l'année dernière. Au cours de cette performance, le jeune artiste est monté sur une Tesla suspendue au dessus de la scène. Tesla, la marque présidée par... Elon Musk. «lol» a simplement répondu le CM du festival sur Twitter en commentant le cliché en question.

Pris à son propre piège, Elon Musk n'a pu que reconnaître sa «défaite» dans cette prise de bec: «Ok, bien joué haha», a-t-il répondu.

Le festival Coachella rassemble tous les ans les plus grandes stars de la musique sur deux week-ends, à Indio, dans le sud de la Californie. Près de 200 000 personnes assistent chaque année à l'événement qui lance la saison des festivals à travers le monde. Temple de la «hype», Coachella génère plus de 700 millions de dollars lors de chaque édition.

(Thomas Holzer/L'essentiel)