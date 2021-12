Tory Lanez accusé de plagiat par une popstar

Pour Tory Lanez, la fin de l’année 2021 n’est pas idéale. Alors qu’il vient d’apprendre qu’il serait jugé pour avoir tiré sur la chanteuse Megan Thee Stallion, le rappeur doit maintenant faire face à une accusation de plagiat. Et la plaignante n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Madonna. C’est sur Instagram que la reine de pop a déballé son ressenti.

La chanteuse de 63 ans a expliqué avoir envoyé plusieurs messages privés à Tory Lanez pour qu’il s’explique sur les ressemblances entre «Pluto’s Last Comet» et un tube qu’elle a sorti en 1985. Tous étant restés sans réponse, Madonna a opté pour une solution moins discrète. «Lisez vos messages pour une utilisation illégale de ma chanson «Into the Groove», a-t-elle écrit sur le mur, visible par le public, du rappeur.

Le single «Pluto’s Last Comet» figure sur «Alone at Prom», dernier album en date du chanteur. Avec ce disque, l’artiste de 29 ans a confié vouloir rendre hommage aux années 1980. Sur ce coup, il est peut-être allé trop loin dans sa démarche.

(L'essentiel/jde)