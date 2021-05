«On peut ressentir les fantômes à Hérouville»

L’essentiel: Il y a un an, vous sortiez un album confiné et intimiste. Comment s’est passée la suite de l’année?

Daniel Balthasar: C’était assez particulier car j’étais resté à la maison de mars à septembre. J’étais très isolé avec ma famille. Mais j’en ai profité pour travailler avec d’autres artistes à distance, faire des collaborations.

Vous revenez avec un huitième album.

Oui, j’avais commencé les enregistrements de l’album il y a presque trois ans. Sans le Covid, il serait déjà sorti il y a un an. Sa production a été freinée, j’ai eu plus de temps que d’habitude et j’ai commencé à écrire d’autres chansons. Et j’ai eu le luxe de pouvoir ajouter de nouveaux morceaux écrits entre mars et septembre 2020. Le disque suit une narration, avec l’histoire d’une personne qui se développe.

Sa particularité est d’avoir été conçu dans neuf studios différents à travers l’Europe. Était-ce une volonté?

En 2017, j’ai traversé une crise car mon bassiste est parti faire d’autres choses puis mon guitariste. J’ai quelques chansons prêtes, mais nous ne savions pas comment évoluer. Début 2018, j’ai contacté Jimmy Leen et Charles Stoltz, le chanteur et le guitariste de Mad Fox, pour leur proposer d’en faire quelque chose. Nous nous sommes isolés trois jours en Belgique et publié deux singles. Nous avons eu envie de continuer dans cette direction. Il y a eu d’autres sessions de trois jours à Bruxelles ou Paris. Nous avions envie d’expérimenter. Et cela s’est prolongé et cela a pris trois ans pour choisir les morceaux et les enregistrer.

Vous avez également enregistré au château d’Hérouville, un lieu mythique.

J’essaye toujours de trouver des lieux de caractère. Je voulais déjà aller au château d’Hérouville mais il était en rénovation. Nous y étions en janvier, sans chauffage. C’était une expérience. Dans ce lieu, on peut ressentir les fantômes. Pink Floyd et David Bowie y ont enregistré, mais depuis 1983, il n’a plus été utilisé.

Il y a plusieurs invités de marque sur l’album. Comment se sont passées ces collaborations?

Ben Kweller est un singer-songwriter américain que je suis depuis vingt ans. Je lui avais écrit, et je n’ai eu une réponse que trois ans après. On a échangé, et il a voulu mettre sa guitare sur «Summer, slowly fading daylight». Je lui ai aussi demandé de poser sa voix. Il y a aussi Kathryn Williams, une singer-songwriter de Liverpool, avec laquelle nous avons fait un duo, Gert Bettens du groupe K’s Choice qui chante sur «With this World». Et enfin Jana Bahrich de Francis of Delirium, la seule avec qui nous étions au studio ensemble.

Les ambiances d’un titre à l’autre sont assez différentes.

Je veux toujours avoir plusieurs sentiments sur un album. Il est nécessaire de changer les atmosphères pour raconter une histoire. Il y a des titres pop, rock, des ballades acoustiques et même un titre synth-pop, «No Rest». C’était une genre de face B, et les musiciens ont voulu apporter cette touche.

Une nouvelle vidéo va bientôt être dévoilée?

Oui, c’est un clip très important pour moi. Il a été tourné en Grèce l’été dernier, par le Londonien Lefteris Parasyris. C’est un peu comme un court métrage qui raconte une histoire. J’espère qu’il sortira d’ici deux semaines.

Prévoyez-vous de présenter l’album sur scène?

Oui, même si c’est compliqué avec le Covid. L’an dernier, nous avons présenté et enregistré quelques morceaux de l’album. Si j’ai la possibilité d’avoir tout le groupe et de pouvoir jouer dans des conditions acceptables, nous le ferons.

Daniel Balthasar, «Somebody's Somebody», disponible sur les plateformes.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)