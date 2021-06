Maneskin affirme n'avoir copié personne

Début juin 2021, après la polémique du rail de coke lors de la finale de l’Eurovision, Maneskin a fait face à celle d’un éventuel plagiat. The Vendettas, groupe néerlandais de rock, affirmait que le gagnant du concours avait illégalement pompé «You Want It, You’ve Got It» pour créer «Zitti E Buoni», morceau avec lequel le combo italien a remporté l’Eurovision. «Cela ressemble vraiment à notre titre. La question est maintenant de savoir s’il s’agit de plagiat ou d’une coïncidence. Ces jeunes n’étaient naturellement pas nés à l’époque de notre groupe. Mais comme l’a dit Maneskin: "Le rock’n’roll ne meurt jamais"», avait ironisé Joris Lissens, membre de The Vendettas, à l'émission «RTL Boulevard», sur la chaîne néerlandaise RTL 4.

Maneskin a réagi à ces accusations dans une interview accordée à LCI. La formation réfute tout plagiat, tout en concédant quelques «similarités». «Honnêtement, on ne connaissait pas cette chanson. Peut-être qu’il y a des similarités, mais c’est juste un bon gros riff de rock, très simple», a affirmé Victoria De Angelis, bassiste de Maneskin. L’Italienne a ajouté que si on écoutait le morceau «en entier», on entendait «qu’il était totalement différent»: «Nous n’avons copié personne. Nous avons écrit cette chanson il y a cinq ans lorsqu’on a commencé à jouer ensemble. On ne connaissait même pas ce groupe.»

Les deux morceaux qui font débat:

