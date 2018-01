Le trio Migos veut déjà confirmer son succès

Si Kendrick Lamar, qui a remporté cinq Grammy Awards dimanche soir, a écrasé l’année hip-hop 2017, Migos a aussi largement marqué cette année écoulée. Le groupe formé par Quavo, Offset et Takeoff s’était en effet hissé en tête des charts américains en janvier 2017 à la sortie de «Culture». Ce second album studio était ensuite suivi d’une tournée triomphale. Migos, c’est un son unique et des flows caractéristiques. Nouveaux patrons de la scène trap, Quavo, Offset et Takeoff, qui ont par ailleurs multiplié les projets et albums collaboratifs ces derniers mois, ont un style immédiatement identifiable, avec leurs flows se croisant et se complétant.

Le trio est décidé à créer l’événement en ce début d’année 2018 avec la sortie de son troisième opus. Les rappeurs de Lawrenceville ont fait appel à des producteurs incontournables, comme Metro Boomin ou Kanye West, Quavo participant, lui, à la conception d’une bonne moitié des morceaux. Le gratin de la scène rap s’est également invité sur ce disque, sur lequel on retrouve Drake, 21 Savage, Gucci Mane, Big Sean, Post Malone, Nicki Minaj ou l’incontournable Cardi B, actuelle petite amie d’Offset. Décidément, rien ne peut leur résister ces temps-ci.



(Cédric Botzung/ L'essentiel)