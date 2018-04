Thirty Seconds to Mars décide de jouer moins fort

Cela n'a échappé à personne: la cinquième galette de Thirty Seconds to Mars détonne dans sa discographie. Les sonorités electro et pop ont pris le dessus sur les riffs de gratte. Deux de ses titres ont aussi été réalisés en collaboration avec Halsey et A$AP Rocky, soit avec une figure de l'electro-pop et une pointure du hip-hop.

Pour Jared Leto, qui a formé le groupe en 1998, le changement de cap de Thirty Seconds to Mars est simplement en adéquation avec l'époque. «Les cymbales bruyantes et les guitares déformées ne passent plus. Si on fait ce genre de truc maintenant, on a les oreilles qui se mettent à saigner», explique-t-il à Rolling Stone. Quant à l'exploration de la musique électronique et du hip-hop, le quadra confie que son groupe a voulu «expérimenter de nouveaux territoires et enfreindre ses propres règles», pour coller au plus près aux productions actuelles.

Leto souligne que «dans une période de minimalisme incroyable, certaines des plus grandes chansons du monde ont maintenant trois instruments, y compris le chant». Le pari gonflé pris par Thirty Seconds to Mars sur «America» porte en tout cas ses fruits: ce disque est celui qui a réalisé le meilleur démarrage parmi tous les albums du groupe.

