La pop kaléidoscopique de Walking on Cars

«Nous nous sommes concentrés sur l’écriture de l’album après la tournée, et c’était difficile. Il y avait un peu de pression, car vous revenez pour frapper un grand coup. Auparavant, nous venions tout juste d’arriver, avec notre créativité, et tout se passait comme prévu», reconnaît Patrick Sheehy, le chanteur de Walking on Cars.

Walking on Cars



Ce jeudi soir, 20 h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 29 euros. Billets en vente sur Ce jeudi soir, 20 h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 29 euros. Billets en vente sur le site Internet de la salle de Hollerich

Trois ans après «Everything This Way», qui s’était classé en tête des charts irlandais et dans le top 30 britannique, le quatuor de Dingle revient avec un nouvel opus, enregistré à la fois dans son studio ainsi qu’aux studios RAK de Londres et aux studios Angelic, près de Banbury. Ce second album est porté par deux singles très efficaces, «Monster» et «Coldest Water».

Avec «Colours», Walking on Cars peaufine la formule de sa pop mélodique et dansante, soutenue par des nappes de synthés. Le groupe formé par Pa (chant), Sorcha (piano), Paul (basse) et Evan (batterie) est prêt à faire de nouveau danser le public de l’Atelier.

(Cédric Botzung/L'essentiel)