«Pourquoi pas jouer dans un stade au Luxembourg?»

«L’essentiel»: Vous serez l’une des têtes d’affiche de la fête de la musique. À quoi peut-on s’attendre?

Danny O’Reilly (chanteur): Nous sommes impatients de venir jouer ici pour la première fois. Nous sommes fiers d’être l’une des têtes d’affiche de cette soirée. En Irlande, nous pouvons jouer dans des stades, donc nous avons l’habitude de nous produire devant un public nombreux. Nous offrirons le meilleur show possible, avec beaucoup d’énergie.

Vous vous êtes beaucoup produit l’an dernier. Cette année sera à priori différente?

Oui, nous avons davantage choisi nos dates, nous voulions nous consacrer à l’enregistrement. Nous avons des festivals cet été en Irlande, des dates en Grande-Bretagne et à Berlin. L’année prochaine, nous jouerons aux États-Unis et en Australie. Nous sommes en train de nous organiser pour les deux prochaines années, qui vont être bien remplies.

Vous avez récemment sorti une nouvelle chanson, «Find The Water».

Nous avions achevé la précédente tournée en septembre dernier, qui nous avait fait voyager à travers le monde. Nous avons alors décidé de nous concentrer sur la musique, et nous sommes partis enregistrer à Los Angeles. C’est génial de pouvoir sortir de nouvelles choses, et «Find The Water» est un aperçu de ce que sera la suite, nous en sommes très fiers.

Des concerts spéciaux ont été prévus pour fêter cette sortie?

Oui, c’est super de pouvoir organiser ces petites soirées, et faire la promotion de notre musique. Il y a huit ans, nous jouions dans de petits clubs irlandais comme celui où nous avons joué à Dudelange (NDLR: Opderschmelz). Espérons que dans les années qui viennent, nous pourrons jouer dans un stade luxembourgeois ou à la Coque! Notre public varie d’un pays à l’autre, mais nous sommes toujours heureux de jouer, devant 2 000 ou 200 personnes.

Est-ce le premier single du prochain album?

Oui, et nous sortirons probablement le second single à la rentrée, en septembre, et l’album devrait arriver au début de l’année prochaine. Il sera assez différent de ce que nous avons déjà sorti.

Vous aviez sorti le précédent album «Trust the Wire» sur votre propre label, So Far So Good. Pourquoi avoir pris cette décision?

À l’origine, nous étions sur un label indépendant en Irlande, puis nous avons signé chez Universal pour la distribution en Grande-Bretagne. Depuis que nous avons notre propre label, nous sommes pris comme jamais, mais cela nous offre davantage de contrôle, sur la musique, les clips, la promo, les tournées. Si ça ne fonctionne pas, nous ne pourrons nous en prendre qu’à nous-mêmes.

Chacun de vos cinq albums s’est classé dans le top 3 en Irlande. Quel est le prochain objectif?

Nous voulons simplement faire des disques dont nous sommes fiers, écrire des chansons, continuer de faire des tournées.

(Recueuilli par Cédric Botzung)