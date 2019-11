Un vent de Libertines a soufflé sur l’Atelier

Publiée par The Libertines sur Dimanche 17 novembre 2019

«What became of the likely lads?» (Que sont devenus les petits garçons?), scandait le public enthousiaste dimanche soir au concert des Libertines à l’Atelier, pendant que le groupe interprétait cette chanson emblématique. Les fans du groupe britannique, considéré comme l’un des fers de lance de la scène rock du début des années 2000, se sont effectivement souvent demandés ce que devenait ce groupe à deux têtes (Pete Doherty et Carl Barât), dont la carrière a été largement perturbée par des frasques qui font les choux gras de la presse à sensation.

C’était la première fois que les Libertines faisaient escale au Luxembourg et la salle était pleine à craquer. L’impatience des fans grandissait à mesure que le retard des musiciens augmentait. La délivrance est venue une quarantaine de minutes après l’horaire prévu. Doherty et Barât avaient troqué les vestes rouges d’officiers britanniques qui faisaient jadis leur marque de fabrique, pour de plus classiques tenues, surmontées de bérets. D’entrée, le ton était donné avec un puissant «Heart of the Matter», entonné par Doherty sur un ton d’écorché. Si les albums studios sont enregistrés quasiment comme des lives, les concerts du groupe possèdent un côté brut de décoffrage, avec un son très authentique.

Les vieux titres très applaudis

Les deux chanteurs ont d’abord mis en avant leur dernier album, jouant rapidement «Barbarians», «Fame and Fortune» ou encore le somptueux «Dead for love». «Mesdames et messieurs, Carl Barât», fait mine de présenter Doherty, lorsque son vieil acolyte passe au piano pour «You’re my waterloo». Les deux chanteurs se sont relayés au micro, ou chantaient parfois ensemble de manière fusionnelle, les bouches à quelques centimètres l’une de l’autre. Les deux compères conservent leur complémentarité, la voix grave et rocailleuse de Barât répondant à celle plus lyrique et au teint si particulier de Doherty. Les deux autres musiciens restaient forcément dans l’ombre, même si Gary Powell n’était jamais pris en défaut à la batterie et que le stoïque John Hassall n’était pas manchot avec sa basse, tout en apportant son énergie pour les deuxièmes voix.

Les tubes anciens du groupe n’ont pas été oubliés, comme «Vertigo», «Can’t stand me now» ou le très applaudi «Time for heroes». Seul le rugissant «I get along» a été expédié en quelques notes. Comme un interlude entre des titres très rock’n’roll, la ballade «What Katie did», entonnée avec le public, a hérissé le poil à plus d’un spectateur. Dix-sept ans après la sortie du premier album, les Libertines continuent de surprendre leur public, qui apprécie que l’on parle du groupe pour sa raison d’être, le rock’n’roll.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)