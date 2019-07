Ed Sheeran sort un nouvel album collaboratif

«Pour ce projet, j'ai commencé à appeler les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Je me suis installé à Nashville, j'ai monté un studio et j'ai commencé à écrire des chansons. Dès qu'un artiste y était de passage, il suffisait d'un coup de fil pour qu'il vienne à la maison et qu'on compose un morceau ensemble», explique Ed Sheeran, à propos de son nouvel opus, «N°. 6 Collaborations Project».

Tout est plus simple lorsque l'on est une star de la pop ayant vendu plus de 30 millions de disques dans le monde. «L'album a été enregistré en trois mois, avec des gens que j'aime. La première était Camilla Cabello, et les choses se sont enchaînées», poursuit l'Anglais de 28 ans.

Ed Sheeran a surtout convié des rappeurs

En mai dernier, l'auteur de «Shape of You» annonçait l'arrivée de ce nouveau projet, avec la parution de «I Don't Care», premier single avec Justin Bieber. Ce disque collaboratif offre un casting luxueux, avec Camilla Cabello et Cardi B («South of the Border»), Skrillex («Way to Break My Heart») ou Bruno Mars et Chris Stapleton («Blow»).

Si les ballades sont bien sûr de la partie («Best Part of Me» avec Yebba, «I Don't Want Your Money» avec H.E.R.), Ed Sheeran a surtout convié des rappeurs: Travis Scott («Antisocial»), Eminem et 50 Cent («Remeber the Name») ou Meek Mill et A Boogie wit da Hoodie («1000 Nights»). Et se permet même de rapper sur «Take Me Back to London», avec Stormzy.

(Cédric Botzung/L'essentiel)