Lil Wayne refuse une fouille et annule un show

Les fans de Lil Wayne qui avaient acheté un billet pour le voir le samedi dernier au festival Rolling Loud, au Sun Life Stadium de Miami, en ont été pour leurs frais. Le rappeur de 36 ans a annulé sa prestation le soir même parce qu'il refusait de passer un contrôle de sécurité avant de monter sur scène.

L'artiste a présenté ses excuses à ses admirateurs sur Twitter. «À tous mes fans qui sont venus me voir au Rolling Loud, je suis désolé, mais je ne me produirai pas. La police du festival a exigé que je sois contrôlé et fouillé pour pouvoir entrer sur le terrain du stade. Je n'accepte pas et n'accepterai jamais d'être surveillé pour faire mon travail», a-t-il écrit. Il a ajouté que ceux qui le désiraient pourraient le voir à la soirée prévue après le festival dans un club de la ville.

Lil Wayne n'est pas le seul rappeur à ne pas s'être présenté sur la scène du Rolling Loud. Également prévu le samedi soir, Kodak Black a été arrêté par la police de Floride à son arrivée à la manifestation. Il était recherché par les autorités pour des infractions à la loi sur les armes. Il devait être présenté lundi à un juge de la Cour fédérale de Miami. Il ne s'agit pas de la première arrestation pour l'artiste de 21 ans. Le mois dernier, il avait été appréhendé à la frontière canado-américaine en possession de drogue et d'armes. Il a en outre été plusieurs fois inculpé pour vol à main armée, agression sexuelle, violation de probation et pour s'être enfui face à la police.

To all my fans who came to see me at Rolling Loud, I'm sorry but I won't be performing. The Festival Police (Not Rolling Loud) made it mandatory that I had to be policed and checked to get on the stadium grounds. I do not and will not ever settle for being policed to do my job— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 12 mai 2019

Just obtained photo of Bill Kapri, AKA Rapper Kodak Black after he was arrested tonight. Official statement from Marshals: after an extensive investigation conducted by the US Marshals, ATF, and Miami Dade PD North Side Gang Unit, Kapri, was arrested as he arrived... pic.twitter.com/IHVzAoNStI— Brian Entin (@BrianEntin) 12 mai 2019

(L'essentiel/jfa)