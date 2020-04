Il y a 50 ans, l'interview qui divisait les Beatles

10 avril 1970, jour fatidique de la rupture: Paul McCartney annonce indirectement que les «Fab Four» n'enregistreraient plus rien ensemble. «Les Beatles sont considérés comme la plus fabuleuse aventure du XXe siècle, mais personne n'aurait pu prévoir qu'un succès déjà aussi extraordinaire allait se prolonger au siècle suivant», dit à l'AFP Mark Lewisohn, historien du groupe. «50 ans après leur séparation, les Beatles restent indépassables artistiquement, et poussent les créateurs à repousser les limites», souligne l'auteur de «The Beatles: All These Years».

Le 10 avril 1970 est à jamais marqué d'une pierre noire pour les fans du groupe: ce jour-là parut une interview de Paul dans laquelle il suggérait que les Beatles allaient cesser de travailler ensemble, juste avant la sortie de son premier album solo. Sans aller jusqu'à annoncer clairement la fin du groupe, Paul, interrogé sur la reprise de sa collaboration avec le non moins légendaire John Lennon dans un avenir prévisible, répondait sèchement «non».

«Le charme est indestructible»

«McCartney rompt avec les Beatles», titrait alors le New York Times. La dissolution de leur liens d'affaires un peu plus tard devant un tribunal britannique scellait définitivement la fin du groupe. Le divorce laissa des fans inconsolables, se souvient Philip Norman, auteur de la biographie officielle de Paul McCartney parue en 2016. «Toute une génération avait grandi avec les Beatles... Ils avaient eu droit à un nouvel album des Beatles à chaque étape importante de leur vie», souligne-t-il.

«Beaucoup de gens pensaient, c'est affreux! c'est moche de vivre sans eux. C'était vraiment un sentiment dominant». Des décennies plus tard, ils restent les artistes les plus vendus de tous les temps, avec un catalogue toujours aussi populaire. «Ils sont partout», souligne Norman. «Dans le langage courant, dans les titres des médias... on les cite sans arrêt et on joue toujours leur musique (...) Le charme est indestructible».

(L'essentiel/afp)