Out Of The Crowd: une 15e édition fêtée en beauté

Depuis sa création en 2004, le Out Of the Crowd (OOTC) s'est forgé une solide réputation chez les amateurs de musiques indépendantes. Devenu au fil des éditions un événement incontournable en Grande Région, le festival a encore une fois trouvé son public pour sa 15 ème édition samedi à la KuFa.

Plus de 500 personnes, dont un noyau de fidèles de 300 qui viennent chaque année, se sont retrouvés devant les deux scènes de la KuFa. Onze groupes étaient programmés, parmi lesquels BRNS, des Belges venus à plusieurs reprises jouer au Luxembourg et invités du festival en 2013. Les trois Canadiens du groupe Metz, connus pour leurs live bruts et intenses, ont pour leur part confirmé leur réputation en livrant un set puissant.

De son côté, le groupe de math-rock luxembourgeois No metal in this battle a livré un set maîtrisé, mélangeant afrobeat et noise, avec des rythmiques parfois tribales et des lignes mélodiques au clavier. Les Norvégiens de Motorpsycho, présents sur la scène alternative depuis de nombreuses années, ont donné le dernier concert de la soirée, 15 ans après leur venue lors de la toute première édition du festival.

(Émilie Etienne/L'essentiel)