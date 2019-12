Revivez le concert hommage à Avicii en vidéo

C'était un des grands rêves du Suédois: que ses tubes soient repris par tout un orchestre. Son souhait s'est réalisé, à titre posthume. Un peu plus d'une année et demi après la disparition d'Avicii, un grand show a réuni à Stockholm, devant des dizaines de milliers de fans, des chanteurs qui ont donné de la voix sur les hits du Suédois. Adam Lambert, Aloe Blacc ou Rita Ora, pour les plus connus, étaient accompagnés sur scène par un orchestre de plus de trente musiciens.

Avant ce grand show, des DJ stars ont chauffé la salle. Laidback Luke, Nicky Romero, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike ou David Guetta se sont succédé derrière les platines. Le Français a d'ailleurs joué un inédit, «Before I Could Say Goodbye», qu'il avait réalisé avec Avicii et Afrojack. «Je n'ai jamais joué ce morceau jusqu'à aujourd'hui. Ça me semble être le bon moment ce soir. C'est donc la première fois que je le passe et probablement aussi la dernière», a annoncé Guetta à la foule. À noter que ces DJ sets ne sont, malheureusement, pas visibles dans la vidéo.

(L'essentiel/fec)