L’essentiel: «Ressources» est sorti à l’automne dernier. Une période particulière.

Amir: La date était définie, je me voyais mal la modifier stratégiquement et c’était à un moment où je voulais reprendre la parole musicalement.

Quand a-t-il été composé?

La composition avait commencé début 2019. C’est étrange, car certains titres ont pris une tournure différente au niveau de l’interprétation, comme «La fête» ou «On verra bien». En tout cas, les chansons trouvent leur place dans un monde qui a évolué. Et nous venons de sortir une réédition de l’album, avec huit nouvelles chansons. C’est une renaissance pour ce disque.

Vous y abordez également des thèmes plus intimes.

J’ai l’impression de me dévoiler davantage, c’est mon disque le plus personnel. J’ai connu un changement de vie, de destin. Je m’y fais et j’assume de plus en plus. C’était difficile au début, du fait de ma pudeur. Exposer mon âme et mon cœur n’était pas naturel.

Comment gère-t-on la pression après avoir vendu 650 000 albums?

Je le vis avec un certain recul. Je ne me suis jamais trop soucié des chiffres, mais plutôt de l’effet humain que les chansons ont sur les gens. Le défi pour moi n’est pas de dépasser l’album précédent, mais de proposer quelque chose d’inédit.

Quand avez-vous retrouvé la scène?

Nous avons fait trois concerts l’été dernier, c’était important de reprendre contact avec le public et l’équipe. Après deux ans d’absence, le doute s’était installé. On avait besoin de se sentir rassurés.

Vous avez opté pour des salles plus intimistes pour cette reprise.

L’important était de revoir le public, la proximité sociale. Ce que permettent les petites salles. On voulait revivre ça avant de déclencher la grosse machine, le chapitre 2 de la tournée.

Vous serez au Luxembourg mercredi. Connaissez-vous le pays?

Non, je n’ai encore jamais eu la chance de venir jouer au Luxembourg. C’est important de saisir cette opportunité.



Mercredi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 41 euros.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)