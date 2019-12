Un ouragan a lancé la carrière de Trevor Daniel

Le garçon est en train de faire du bruit aux États-Unis. Il est considéré comme l’un des compositeurs les plus prometteurs du pays. En 2016, Trevor Daniel a gagné le prix d’Artiste de l’année remis par un site de Houston dont il est originaire. Une année plus tard, et après le passage de l’ouragan Harvey sur la ville texane, il a décidé de ne se consacrer qu’à la musique et de quitter son job dans la vente.

«Je savais que la musique était ce que je voulais faire par-dessus tout, car les seuls biens que j’ai sauvés de la tempête étaient mon matos pour faire de la musique. Cela a été un déclic», a raconté Trevor Daniel, dans sa biographie. Celui qui a commencé à créer à partir de 2012 dans sa chambre après avoir suivi des tutoriels sur YouTube a ensuite sorti plusieurs singles ainsi que l’EP «Homesick», en 2018, dont est notamment extrait le titre «Falling».

Un des producteurs de cadors comme Drake, Post Malone et Future a contribué à ce disque. «En deux heures, on avait déjà fait un titre ensemble. C’était très direct. On est restés éveillés toute la nuit et on a bossé. Je n’avais jamais travaillé ainsi», a détaillé Trevor Daniel.

(L'essentiel)