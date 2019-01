Après 6 ans d'absence, Zaz sort un disque

La Française n'avait plus sorti de disque original depuis 2013. Difficile, dès lors, de prédire quel accueil allait recevoir «Effet Miroir». Deux mois et demi après sa parution, à la mi-novembre 2018, c'est peu dire qu'il est excellent. Aussi bien en France, où la galette est disque de platine avec plus de 100 000 ventes, qu'ailleurs. «Je n'ai jamais eu autant d'ouvertures avec un album. Il suscite l'intérêt du public et des promoteurs en Europe, au Japon, en Amérique latine et aux Etats-Unis», nous a confié Zaz, le 30 janvier 2019 d'excellente humeur au bout du fil.

Pour elle, ce succès en dehors de son pays natal est dû à sa personnalité, aux valeurs qu'elle exprime, à l'émotion de sa musique et à l'amour de la chanson française. «La plus belle chose que j'ai entendue à l'étranger c'est: «On ne comprend pas ce qu'elle dit, mais on ressent ce qu'elle donne.»

Avec «Effet miroir», Zaz donnera des concerts de février à décembre 2019. «Les tableaux, avec les lumières et les projections vidéo, sont extraordinaires. Je n'ai jamais proposé un show aussi monstrueux», a-t-elle expliqué, précisant que son spectacle tenait dans quatre semi-remorques et qu'une quarantaine de personnes seraient sur la route avec elle. L'artiste de 38 ans nous a aussi livré qu'elle présenterait trois inédits «très pop-rock» en live. «Ça va surprendre les gens. J'aime aussi me surprendre. Pour cela, d'ailleurs, je rêve de faire un titre hip-hop avec Dr. Dre ou même de la musique électronique.»

