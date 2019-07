A$AP Rocky frappe un jeune qui le suit en Suède

Présent en Suède pour le festival Smash X Stadion, le rappeur new-yorkais a eu maille à partir avec deux jeunes en pleine rue, à Stockholm. Une vidéo publiée par TMZ montre le rappeur et son entourage se diriger vers les deux individus pour leur dire d'arrêter de le suivre.

La suite est beaucoup plus violente, et le rappeur balance violemment l'un des jeunes au sol. Une bouteille brisée aurait même été utilisée par un membre de l'entourage d'A$AP Rocky.

Des agresseurs de jeunes filles?

Mais que les amateurs du célèbre MC ne se méprennent pas, il ne s'agit pas de fans qui le suivaient pacifiquement. D'après TMZ, les deux jeunes et le rappeur ont eu une altercation avec la star dans un restaurant de Stockholm pour une histoire d'écouteurs brisés.

Les deux jeunes ont donc suivi «Flacko» en le menaçant de prévenir la police. C'est là qu'une jeune femme est arrivée pour dénoncer l'attitude des deux individus qui l'auraient agressée sexuellement. Une déclaration qui aurait motivée A$AP et ses amis à donner une leçon aux deux agresseurs présumés.

Mis en cause pour les coups portés, le rappeur a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux en dévoilant une autre vidéo et sa propre version de l'histoire. Il explique d'ailleurs que les deux personnes en question «touchaient les fesses des filles».

«Ce sont des toxicomanes, on ne connait pas ces gars et on ne voulait pas de problèmes. Ils nous ont suivi sur quatre blocs et ont agressé des jeunes filles. Laissez moi tranquille».

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir ses meilleurs amis rappeurs, comme Schoolboy Q: «Je ne pensais pas que Calvin Klein t'avait appris à balancer des mecs à 90 mètres», en référence aux publicités d'A$AP pour la célèbre marque.

(th/L'essentiel)