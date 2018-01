Camila Cabello fait un carton en solo

En décembre 2016, Camila Cabello annonçait son départ du girls band Fifth Harmony. Une décision largement commentée par ses ex-acolytes dans les colonnes people les mois qui allaient suivre.

En mars 2017, l’artiste cubano-américaine collaborait avec J Balvin et Pitbull sur «Hey Ma», un morceau extrait de la BO de «Fast & Furious 8». La chanteuse de 20 ans enchaînait ensuite sur une collaboration avec Machine Gun Kelly, «Bad Things».

Tout pour confirmer son succès

En mai, Camila Cabello dévoilait son premier single «Crying in the Club». Mais c’est «Havana», premier extrait de l’album, et duo avec le rappeur Young Thug, qui allait affoler les charts. La chanson se classait 2e au Billboard Hot 100 en septembre dernier.

En décembre, l’ex-Fifth Harmony devenait la chanteuse la plus écoutée sur Spotify (plus de 40 millions de streams). Avec un second single, «Never Be The Same», et son premier album solo, «Camila», qui sort vendredi, Camila Cabello a tout pour confirmer et enchaîner les succès.

(Cédric Botzung/L'essentiel)