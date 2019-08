Libre, Taylor Swift partage sa «lettre à l'amour»

1. Le renouveau de Taylor Swift

Figure majeure de la pop des années 2000, Taylor Swift est de retour avec son nouvel album «Lover», deux après «Reputation». Annoncé de longue date, soigneusement teasé lors d'interviews et de publications sur les réseaux sociaux, ce nouveau projet marque le début d'une nouvelle ère dans la carrière de l'Américaine de bientôt 30 ans.

«Il y a tellement de raisons pour lesquelles cet album symbolise un nouveau commencement», expliquait Taylor au magazine Vogue. L'album est notamment porté par les singles «ME!» et «Lover», dont le clip a été révélé vendredi.

2. «Une lettre à l'amour»

Pas de révolution cependant en termes de contenu. La star de la pop disserte sur un registre largement convenu et maîtrisé. Un mot d'ordre fait figure de fil rouge, «L'amour». Le titre évocateur de l'album n'entretient aucun mystère. «Cet album est une lettre d'amour dans toute sa folie, sa passion, son excitation, son enchantement, son horreur, sa tragédie et et sa gloire éternelle».

3. La liberté retrouvée

Avec des millions d'albums vendus, des distinctions en pagaille et un statut d'icône de la country moderne, Taylor Swift n'a plus rien à prouver. Et pourtant, la chanteuse s'est longtemps sentie comme prisonnière de son label. Plus que ça, ces oppositions ont parfois plombé ses aspirations artistiques.

Au cœur du conflit, le rachat de son ancien label par le magnat de l'industrie musicale Scooter Braun, qui est devenu le nouveau détenteur des enregistrements passés de la chanteuse. Soucieuse de reprendre le contrôle, Taylor Swift a même évoqué la possibilité de réenregistrer ses précédents albums à succès. Ce nouveau disque marque le début de sa collaboration avec son nouveau label, Republic Records.

4. Une promotion inédite

L'objectif est clair pour Taylor Swift avec ce septième album: obtenir pour la cinquième fois consécutive la tête des charts US, et encore une fois dépasser le million de ventes dés la première semaine. En plus de défiler sur les plateaux télés, d'organiser une séance d'écoute exclusive pour les fans, la chanteuse et ses collaborateurs ont prévu le coup en amont.

Un album de 18 titres lui assurant suffisamment de «streams» pour gonfler les ventes, un concert pour Amazon Prime Day, un deal promotionnel avec YouTube Music et même des t-shirts et cartes cadeaux pour les acheteurs, tout a été fait. Dans ce contexte, difficile de se manquer...

5. Des collaborations plutôt pointues

Reste que la critique musicale s'avère insensible à ce type de technique. Si ses premiers albums ont fait d'elle un phénomène sur le plan artistique, le chanteuse née en Pennsylvanie a pu paraître moins inspirée sur le plan créatif au cours des dernières années.

Pour cette nouvelle réalisation, Taylor Swift a donc décidé de faire appel à des artistes pointus, tels que le DJ et producteur canadien Frank Dukes, le musicien indépendant Cautious Clay ou encore la très talentueuse St. Vincent.

(Thomas Holzer/L'essentiel)