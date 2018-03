L'énergie du Zeltik a fait chavirer Dudelange

Le voyage annuel aux confins des musiques celtiques a encore tenu toutes ses promesses, samedi soir, à l'annexe du lycée Nic-Biever, à Dudelange. Les 1100 curieux et amateurs ont eu droit à une flopée d'univers musicaux différents, mais aux racines bien communes. Coup de jeune sur le Zeltik, ce dont les Français de CelKilt qui ont été programmés comme tête d'affiche pour une prestation survitaminée.

Les nouvelles stars de la musique celtique française ont chauffé le public à bloc avec un registre qui emprunte largement au rock, voire au métal, sans pour autant négliger la puissance des instruments traditionnels. "Pouvez vous chanter plus fort qu'une cornemuse?", ont lancé les stars du soir. Un défi relevé à la perfection par l'assistance toujours enclin à s'enflammer sur la piste.

La classe à l'irlandaise

Plus tôt, les groupes luxembourgeois ont également pu démontrer tout leur talent en termes de musique celtique. L'éternel Luxembourg Pipe Band est venu jouer son numéro de cornemuse, et les Schëppe Siwen ont fait la fierté des locaux avec un set mêlant texte en luxembourgeois, folk-rock et musique traditionnelle celtique.

Mais le gros coup de cœur de la soirée est venu d'Irlande du Nord. Ne surtout pas se fier à leur allure de gentleman, chemises et cravates à l'appui, The Rapparees ne sont pas venus jouer les enfants de chœur. Les douces mélodies à base de saxophone et de flûte en trompe l'œil, les Britanniques n'ont pas ménagé leur énergie à coups de chants ravageurs qui sentent bon les soirées viriles de Belfast. Logique pour ces gamins des quartiers populaires qui n'ont jamais renié leurs origines.

Côté dynamique, le groupe s'inspire des Pogues. Le groupe londonien à d'ailleurs fait l'objet d'un tribute tout au long de la prestation des Rapparees. Entre deux brûlots façon pub, le groupe en a aussi profité pour distiller quelques balades tout aussi efficaces, avec même une petite touche de mélancolie. La classe à l'irlandaise assurément.

(Thomas Holzer/L'essentiel)