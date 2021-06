«Harmoniser le bazar qu'il y a dans ma tête»

Doria D

«Dépendance EP», disponible (Sony).

«L’essentiel»: Pouvez-vous vous présenter? Doria, j’ai 21 ans. Je suis originaire de Louvain-la-neuve, près de Bruxelles. Je fais de la musique depuis longtemps, mais ça ne sortait pas de ma chambre. J’ai rencontré une super équipe avec qui nous avons composé «Dépendance». Le titre a pas mal plu depuis sa sortie.

Vous attendiez-vous à ce succès? En travaillant avec un label et une équipe, je me doutais que ça toucherait plus de monde, mais je ne m’attendais vraiment pas à ça. Je n’avais pas d’attente particulière sur TikTok car je n’avais jamais rien posté et je n’utilisais pas vraiment ce réseau. On m’a conseillé de faire une vidéo pour expliquer ce qui m’avait inspiré pour écrire cette chanson. Et ça a beaucoup buzzé et j’ai gagné en visibilité.

Êtes-vous devenue adepte de TikTok? J’essaye de m’y mettre pour comprendre les codes mais à la base, je ne suis pas très fan des réseaux sociaux donc c’est un peu une nouvelle dimension pour moi.

Le titre approche les 800 000 vues sur YouTube, et Deezer vous soutient. Oui, il tourne sur toutes les radios belges, ça commence aussi en France. Ça prend de l’ampleur, c’est cool. Deezer m’a aussi sélectionnée parmi quatre artistes qu’ils vont soutenir cette année.

Pouvez-vous nous parler du nouveau projet? Mon premier EP «Dépendance» est sorti vendredi. Il est composé de six chansons, dont «dépendance». C’est un peu le répertoire de toutes les pensées dont j’ai été fort dépendante ces dernières années de ma vie. C’est très axé sur mes ressentis et mes expériences. J’essaye d’harmoniser tout le bazar qu’il y a dans ma tête, c’est un peu thérapeutique pour moi.

La chanson est très rythmée malgré le thème. Oui, d’ailleurs on retrouve pas mal ce contraste sur le EP, entre des textes un peu sombres et nostalgiques et des instrus qui mettent de bonnes vibes.

Composes-tu aussi tes musiques? Au départ, je compose avec ma guitare, j’envoie un guitare/voix à mon producteur Manu, qui propose l’arrangement et lui fait prendre une nouvelle dimension.

Qu’est-ce qui vous inspire en tant qu’artiste? J’ai toujours écouté énormément de musiques, j’ai été baignée dedans avec mes parents. Adolescente, j’étais timide, et frustrée de ne pas pouvoir m’exprimer. J’ai commencé à écrire à 9 ans, et apprendre la guitare m’a permis de pouvoir écrire mes propres chansons. J’écoute tous les styles de musiques, du metal au classique. J’écoute de plus en plus de rap français, Nekfeu, Lomepal ou Oreslan.

Des concerts sont-ils prévus? Il n’y a pas encore de plans sûrs, mais à partir de septembre cela devrait commencer. On travaille sur des dates en France, en Belgique ou au Québec. J’ai joué un peu dans les bars et les petits festivals, mais ce seront mes premiers vrais concerts.

(Recueilli par Noémie Koppe)