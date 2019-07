Le premier clip de la starlette divise la Toile

Alors que personne ne l'imaginait devenir chanteuse, Sarah Fraisou a créé la surprise en sortant son tout premier single, «Mater», assorti d'un clip. «J'oublie pas d'où je viens moi. On m'a souvent blessée, je me sens oppressée. J'ai dû me redresser dans mes larmes, j'ai épuisé mes armes», peut-on l'entendre chanter dans son titre. La starlette de téléréalité de 26 ans raconte donc son parcours de vie parfois compliqué.

Certains fans ont adoré son initiative. «Et dire que j'ai passé mes années de collège en même temps que toi. De te voir comme ça, c'est top, tu n'as pas changé. Et ta musique et le clip, j'adore. Félicitations à toi Sarah», lui a fait savoir l'un d'eux. Cependant, d'autres internautes n'ont pas du tout aimé sa chanson. «Nul à mort, Sarah j'te kiffe, mais pas dans ce rôle!», peut-on lire dans les commentaires. D'autres ne reconnaissent pas sa voix. Ils la trouvent «un peu trop autotunée». En attendant, Sarah fait le buzz avec son clip. Mis en ligne sur YouTube depuis le 5 juillet dernier, il totalise déjà plus de 308 800 vues.

(L'essentiel/lja)