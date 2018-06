Le tube «This is America» serait un plagiat

Ce qui n'était au départ qu'une simple discussion sur Reddit est en train de se transformer en scandale monstre. Tout est parti de la constatation par un membre de la plateforme d'étranges similitudes instrumentales et de flow entre «American Pharaoh», titre de Jase Harley sorti en 2016, et «This Is America», de Childish Gambino, paru en mai dernier, et déjà vu plus de 300 millions de fois sur YouTube.

Cette histoire a fait le tour du web dès le moment où Harley lui-même a réagi. «Je me suis tout de suite aperçu que mon son avait inspiré Gambino», a-t-il assuré, avant de préciser qu'il était toutefois «fier d'avoir été une des sources d'inspiration de cette œuvre musicale et visuelle majeure de notre époque. Quand bien même une mention aurait été cool», a-t-il glissé.

Fam Rothstein, manager de Childish Gambino, s'est insurgé: «Internet est un lieu où plus rien ne compte. Il est détestable que l'on puisse y affirmer quelque chose et tout le monde le croie. Ce morceau a trois ans et on peut le prouver. Mais allez vous faire foutre, vous, vos mamans et vos futurs fœtus. Restez bénis», s'est-il énervé dans un tweet, supprimé peu après. Ces propos peu diplomatiques ont évidemment mis de l'huile sur le feu. Jase Harley a tenté d'éteindre l'incendie. Il a surtout rappelé que toute cette polémique ne devait pas faire perdre de vue le message que lui et Childish Gambino ont essayé de faire passer avec leurs deux chansons. Elles brossent, l'une comme l'autre, un terrible portrait des États-Unis, pays marqué selon eux par le racisme, les armes et la violence. Gambino, lui, n'a pas réagi.

(L'essentiel/jde)