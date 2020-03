Dua Lipa vous fait danser à la maison

«Je sors mon album ce vendredi (NDLR: le 27/03), car je ne peux plus attendre pour le partager avec vous tous», annonçait Dua Lipa la semaine passée à ses fans. Il faut dire que le second opus de la chanteuse de 24 ans venait de fuiter sur Internet, à son plus grand désarroi, la Londonienne s’effondrant en larmes lors d’un live Instagram.

Après des mois d’attente, depuis la sortie du premier single «Don’t Start Now» en novembre dernier, un morceau ultra efficace et groovy en diable, puis celle de deux autres extraits, le très eighties «Physical», en janvier, puis «Break My Heart», un titre disco à souhait, mercredi dernier, les fans ont enfin pu découvrir le nouvel opus de l’Anglaise.

Production impeccable

«J’ai beaucoup voyagé dans le temps avec cet album. Je voulais à la fois faire référence à mon enfance, et rester très actuelle», confie Dua Lipa à Apple Music. «Je me rappelle quand j’écoutais des chansons de Moloko ou Jamiroquai, qui donnaient envie de danser à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. J’ai essayé de reproduire ça», poursuit celle qui a explosé en 2017 avec les méga-hits «New Rules» et «One Kiss».

Et le résultat est à la hauteur des espoirs placés sur cette nouvelle pop star. Avec sa production impeccable, «Future Nostalgia» dévoile une pop nourrie aux sons disco et eighties, qui offre un groove diabolique et des titres plus efficaces les uns que les autres, de «Don’t Start Now» à «Love Again» en passant par «Break My Heart». De quoi danser dans nos salons durant de longues semaines.

(L'essentiel/Cédric Botzung)