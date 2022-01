Le chanteur américain Meat Loaf est mort

«Nos cœurs sont brisés d'annoncer que l'incomparable Meat Loaf est décédé ce soir entouré de sa femme Deborah, de ses filles Pearl et Amanda et d'amis proches», a annoncé son entourage sur sa page Facebook. Meat Loaf a vendu plus de 100 millions d'albums et a tourné dans plus de 65 films en six décennies de carrière.

«Bat Out of Hell» reste l'un des 10 albums les plus vendus de tous les temps.

... Plus d'infos à venir...

(L'essentiel/AFP)