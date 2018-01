Bruno Mars et Mark Ronson à nouveau visés

Décidément, le tube «Uptwon Funk» aura fait couler beaucoup d'encre. Et pas seulement parce qu'il a cartonné tout autour du globe. Mark Ronson et Bruno Mars, coauteurs du morceau, sont à nouveau visés par une plainte pour plagiat. Celle-ci émane de The Sentence, un trio féminin crée dans les années 1970.

Selon tmz.com, qui a pu consulter la plainte, The Sentence estime qu'«Uptown Funk» est «de manière significative et substantielle similaire à "Funk You Up"», titre sorti en 1979.

Comme le rappelle encore le site américain, la dernière plainte en date concernant «Uptwon Funk» remonte à septembre 2017. Elle émanait de Roger and Zapp qui estimait que le tube était plus qu'inspiré par «More Bounce to the Ounce» datant de 1980.

(L'essentiel/fec)