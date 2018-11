Rone «prend davantage de plaisir en live»

L’essentiel: «Mirapolis» est sorti à la fin de l’année dernière. La pression est-elle moindre au 4e album?

Rone: À la base, je suis assez anxieux de nature. La pression est différente, elle est moindre. Aujourd’hui, j’ai plus de maturité et d’expérience, et je suis en mesure d’éviter certains pièges pendant la composition. Mais j’ai besoin d’une grosse phase de recherche, c’est le jeu de la création.

On retrouve des invités prestigieux sur ce disque. Comment se sont faites les connexions avec Saul Williams, Baxter Dury ou Kazu Makino?

Ça part souvent de rencontres. Saul Williams est basé à Los Angeles, on s’était croisés à Berlin, et on a enregistré quatre morceaux. Kazu Makino, la chanteuse de Blonde Redhead, représentait un vieux fantasme. J’ai envie de textures sonores étranges, sa voix décalée et enfantine collait parfaitement. Avec Baxter Dury, j’avais un morceau composé au piano, et il me fallait une voix grave.

Vous avez aussi travaillé avec d’autres musiciens…

Le batteur John Stanier est un ami, qui m’accompagne déjà sur scène. Ça fait longtemps que je voulais jouer avec un batteur. Bryce Dessner, de The National, est un vieux collègue. Il m’avait invité à travailler sur un morceau.

Comment votre façon de composer a-t-elle évolué depuis «Spanish Breakfast»?

Elle évolue tout le temps. J’utilise de vieilles recettes, mais avec de nouveaux outils, de nouvelles machines.

Michel Gondry a réalisé la pochette de «Mirapolis». Une influence pour vous?

C’est une influence énorme! Autant que Brian Eno ou Aphex Twin pour moi. C’est une icone d’adolescent. Quand j’ai eu l’opportunité de travailler avec lui, j’ai sauté dessus!

Le EP «Mirapolis Remixes» vient de sortir. Quelle était l’idée avec ce projet?

L’idée était de de continuer à faire vivre le projet. Ce n’est pas obligatoire d’avoir des remixes de ses morceaux, mais c’est un vrai cadeau.

Comment se passe cette tournée débutée il y a un an?

Elle se passe trop bien. Je crois que c’est ma tournée préférée jusqu’à présent. Je stresse moins et prends plus de plaisir en live.

Rone. Vendredi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 27 euros.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)