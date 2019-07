«Battre DJ Khaled avec ma musique est fou»

La cinquième création du rappeur est en tête des ventes aux États-Unis. Elle a détrôné «Father of Asahd» de DJ Khaled. «Pour sa galette, Khaled a collaboré avec tout le gratin. Cardi B, 21 Savage, Travis Scott, Post Malone, Beyoncé, Jay-Z, bref tous ceux qui vendent des millions de disques. Le fait que je l'ai battu avec ma musique si éloignée de la pop du moment est complètement fou. Je suis fier de moi», a-t-il affirmé lors d'une interview pour Beats 1.

Concernant justement les sons étonnants qu'on entend sur «Igor», Tyler, The Creator, 28 ans, a été très inspiré par les eighties. «Une période que je me suis mis à apprécier il n'y a pas si longtemps que ça», a-t-il dit en livrant qu'Everything but the Girl, Sade et The Style Council, étaient ses groupes préférés de cette époque. Le Californien a aussi expliqué avoir bossé avec Jack White pour l'un des morceaux de l'album. «Il n'a pas voulu que son nom apparaisse. Il ne reconnaissait pas sa patte à la guitare», a-t-il confié. Selon une rumeur persistante, le leader de The Raconteurs aurait participé à l'enregistrement de «Are We Still Friends?».

Qu'on se le dise, ceux qui se réjouissent déjà du prochain disque de Tyler, The Creator devront patienter. Ces deux prochaines années, le chanteur veut poursuivre le développement de sa marque de fringues et produire d'autres artistes. Il travaillerait d'ailleurs bien avec Billie Eilish. «Son album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» est une oeuvre de malade», s'est-il emballé.

(L'essentiel/jde)