Camila Cabello, nouvelle star de Spotify

Camila Cabello entre dans l'histoire de la musique comme étant la première artiste féminine à dépasser le milliard d'écoutes avec un titre sur Spotify. La chanteuse de 21 ans s'est réjouie sur les réseaux sociaux d'avoir franchi ce cap symbolique avec «Havana».

Le tube, sorti en août 2017, est le 2e single publié par la Cubano-Américaine après qu'elle a quitté le groupe Fifth Harmony. Le premier morceau solo de Cabello, «Crying in the Club», avait fait un flop. Il n'apparaît pas, d'ailleurs, sur l'album «Camila».

Camila Cabello ft. Young Thug «Havana»

À noter encore que la plateforme suédoise a annoncé que Drake était devenu «milliardaire» en flux d'écoutes le samedi 1er septembre 2018 avec «God's Plan». Le rappeur canadien avait déjà atteint le milliard de streams sur Spotify avec le titre «One Dance».

Drake «God's Plan»

Drake ft. Wizkid, Kyla «One Dance »

(L'essentiel/jde)