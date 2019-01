Le rappeur Travis Scott au cœur d'une escroquerie

L'affaire est pour le moins étrange et finira devant la justice. Le 5 janvier dernier, The Blast a rapporté que Travis Scott allait être poursuivi pour avoir annulé sans raison valable sa présence, le 2 mars, au festival Rhythm, Wine & Brews Experience, qui se déroule sur le terrain de Coachella. De plus, le rappeur américain, 26 ans, n'aurait pas remboursé l'avance sur son cachet qui lui a été faite, d'un montant de 217 500 dollars.

Or, vendredi, le même site d'infos annonçait qu'en réalité Scott avait été piégé, tout comme le festival américain. Toujours selon The Blast, c'est un escroc qui a vendu à la manifestation un concert de 75 minutes de Travis Scott pour un cachet total de 400 000 dollars. «La personne qui a vendu le show de Scott n'est pas son agent officiel. Le rappeur n'a jamais donné son accord pour cette date. Il s'agit de quelqu'un qui a fait croire qu'il travaillait pour Travis Scott, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas», a expliqué une source.

La plainte qui a été déposée dans un premier temps par le festival contre Scott a été retirée, ainsi que l'a confirmé l'avocat Perry Wander. La justice se penche dorénavant sur le cas de cet escroc. Pour l'anecdote, c'est dans ce même festival que Travis a rencontré en 2017, année où il y a joué, Kylie Jenner. Ensemble, ils ont eu une petite Stormi née en février 2018.

(L'essentiel)