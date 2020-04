Un hit surprise grâce à un challenge sur Insta

Ce n'est pas la première fois qu'un titre grimpe en popularité grâce aux réseaux sociaux. On se souvient notamment de l'explosion au niveau mondial de Lil Nas X et son «Old Town Road» grâce à TikTok. Là, Young T & Bugsey peuvent remercier les utilisateurs d'Instagram pour avoir mis un coup de projecteur tout aussi récent qu'inattendu sur leur single «Don't Rush», sorti pourtant en novembre 2019.

Les deux rappeurs anglais ont bénéficié du #Don't Rush Challenge sur Instagram, qui consiste à se transformer en un clin d'oeil d'une personne confinée en pyjama à une personne sur son 31 prête à sortir. Les radios américaines ont rapidement senti le bon filon et ont massivement diffusé sur leurs antennes le single qui sert de bande-son à ce défi. «En confinement, il n'y a rien d'autre à faire que de passer son temps sur les réseaux sociaux. Je n'ai cessé de regarder les vidéos de ce challenge et j'ai fini par shazamer le morceau pour trouver qui en était l'auteur. Je l'ai immédiatement téléchargé et diffusé», a détaillé dans «Rolling Stone» Michael Powell, programmateur d'une radio américaine spécialisée dans le hip-hop. Depuis que les radios se sont emparées du morceau, sa popularité n'a cessé de croître. En début d'année 2020, le titre enregistrait 50 000 écoutes par semaine sur les plateformes de streaming. En mars 2020, c'était 300 000 et en avril 2020, la barre du million d'écoutes hebdomadaire a été franchie. Mardi 21 avril 2020, le single était même le sixième le plus recherché sur Shazam aux Etats-Unis. «Tu dois être une éponge pour tout ce qui se passe autour de toi si tu veux avoir du succès en tant que programmateur. Tu dois écouter ce que les gens écoutent et tu dois être là où ils sont», a estimé le programmateur.

Young T & Bugsey sont naturellement aux anges avec ce qui leur arrive. Gros bémol toutefois, les deux garçons auraient dû partir sur la route dès la fin avril 2020 pour défendre leur récente mixtape «Plead the 5th», dont est tiré «Don't Rush». À cause du coronavirus, leurs plans sont tous tombés à l'eau. «C'est vraiment très ennuyeux. On voulait pouvoir aller à la rencontrer de nos fans», ont-ils confié à «Respect».

(L'essentiel)