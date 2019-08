Les fans «en**lent Paris», DJ Snake arrête le show

Quand les supporters marseillais font craquer DJ Snake #TeamOM

Ne venez surtout pas tester l'amour du maillot de DJ Snake! Les personnes venues assister à son show dans une boîte de nuit du Cap d'Agde lundi soir l'ont appris à leurs dépens. Mais ils pourront surtout s'en prendre aux petits malins qui ont eu la bonne idée de crier «Paris, on t'en**le» durant une grande partie du set.

Grand fan du PSG, club de sa ville d'origine, le célèbre DJ français n'a pas fait la sourde oreille et a tout simplement arrêté son spectacle au bout d'1h45, non sans justifier son agacement: «Vous osez me faire ça à moi ? On vous a entendu les Marseillais, bonne soirée, ciao!». Les huées du public n'y feront rien, l'artiste n'a jamais repris son micro...

Une réaction qui a entraîné un vrai débat sur les réseaux sociaux. D'un côté les supporters de DJ Snake qui comprennent son énervement. De l'autre, ses contradicteurs qui estiment l'auteur de «Let Me Love You» bien susceptible sur ce coup.

Loin de se cacher, le DJ a lui même réagi sur Twitter en publiant une vidéo de la soirée accompagnée de deux petits smileys: un diable et un ange.

Pour l'anecdote, William Grigahcine de son vrai nom n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de chambrer en termes de football. L'année passée, au Cabaret Vert, le DJ avait moqué la Belgique en célébrant la victoire de la France en Coupe du monde... à deux pas de la frontière belge.

