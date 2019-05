M. Pokora: son disque est de la «fiction pure»

On pourrait croire que le Français n'a jamais arrêté. Et pourtant. Il s'est permis une longue pause d'une année en 2018 après le carton phénoménal en 2016 de «My Way», album de reprises de Claude François, et de la tournée qui a suivi.

«Couper, c'était nécessaire. Il faut faire un break pour trouver l'équilibre. Depuis que j'ai 17 ans, je n'ai jamais pris de pause. J'enchaîne les studios, les sorties de disques, la promo et les tournées», a expliqué M. Pokora au Parisien. Il a ajouté qu'après avoir défendu les chansons de «Cloclo», les siennes ont commencé à lui manquer: «Je me suis demandé ce que j'étais encore capable de faire en studio.» Le résultat? «Pyramide», huitième disque de la carrière du chanteur de 34 ans. «J'ai voulu faire un album de science-fiction après avoir halluciné sur les records de nombre d'entrées au ciné de «Thor» et «Black Panther». Les gens ont juste envie de s'évader avec de la fiction pure», a-t-il détaillé. Quant au symbole de la pyramide, il a estimé qu'il était «intriguant» et qu'il allait «pouvoir faire des choses folles sur scène».

Justement, le chanteur commencera dès octobre 2019 une tournée, qui promet d'en mettre plein les yeux. Elle s'arrêtera notamment au Galaxie d'Amnéville le 7 décembre 2019. Reste que M. Pokora caresse encore un rêve: jouer au Stade de France à Paris avant ses 35 ans: «Si l'album marche très bien, ce sera peut-être pour cette fois. Mais je ne veux pas faire les choses à moitié». L'homme veut être sûr de le remplir «pour ne pas faire perdre de l'argent à ceux qui croient en moi».

(L'essentiel)